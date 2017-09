Backnang.

Auf circa 10 000 Euro beläuft sich der Sachschaden, der bei einem Unfall am Donnerstag (31.8.) gegen 12.30 Uhr in Backnang entstanden ist. Ein 79-jähriger Fahrer eines Audi A8 hatte von der Karl-Kirsche-Straße nach links in die Weissacher Straße einbiegen wollen. Dabei übersah er laut Polizei einen vorfahrtsberechtigten Audi Q3, dessen 75-jähriger Fahrer in Richtung Weissach im Tal gefahren war. Beim Zusammenstoß blieben die Insassen unverletzt.