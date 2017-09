Backnang/Waiblingen Neue Züge für die Murrbahn

Die Vorbereitungen für die Betriebsaufnahme im Netz 3b zwischen Crailsheim, Stuttgart und Freudenstadt/Konstanz liefen auf Hochtouren, heißt es in der Mitteilung weiter. So werden etwa bis zum Fahrplanwechsel am 10. Dezember Dutzende Lokführer für die Baureihe 442 geschult. Zugleich machen sich Werkstatt-Mitarbeiter und Leitstellen-Disponenten mit dem neuen Fahrzeug vertraut.

Eigentum des Landes

Die neue Fahrzeugflotte ist Eigentum des Landes Baden-Württemberg. Sie wird von DB Regio Baden-Württemberg gefahren und gewartet. Nach dem sogenannten Baden-Württemberg-Modell übernimmt die Landesanstalt Schienenfahrzeuge Baden-Württemberg (SFBW) die Beschaffung der Fahrzeuge. Das zuständige Eisenbahnverkehrsunternehmen pachtet und wartet die Fahrzeuge. Verkehrsminister Winfried Hermann sagt. „dass wir mit dem eingeschlagenen Weg die günstigste Finanzierungsform gefunden haben. Damit spart im Endeffekt auch das Land.“

Kosteloses W-LAN im Zug

Die 73 Meter langen und 4000 PS starken Züge mit barrierefreien Zugängen bieten jeweils 229 Sitzplätze , kostenloses WLAN, Klimaanlagen, Steckdosen unterhalb der Sitze, 40 Fahrradstellplätze pro Fahrzeug sowie mehr Platz für Rollstühle und Kinderwagen. Die maximale Geschwindigkeit beträgt 160 km/h.