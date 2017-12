Backnang Wechselfallenschwindler erbeutet 120 Euro

Backnang.

Ein ca. 45-jähriger Mann ging am Dienstag (12.12) gegen 17.00 Uhr in der Sulzbacher Straße in ein Bekleidungsgeschäft und wollte 220 Euro gewechselt haben. Nach einigem Hin und Her und etlichem Nachzählen gab eine Angestellte dem Unbekannten zwei Fünfziger und sechs Zwanziger. Am Abend bei der Kassenabrechnung wurde festgestellt, dass 120 Euro fehlen. Nun bittet die Polizei Backnang unter Tel. 07191/9090 um Hinweise. Zum Täter liegt folgende Beschreibung vor: