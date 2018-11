Backnang Wie es mit dem B14-Ausbau weiter geht

Auf diese Pressemitteilung des Regierungspräsidiums hat der Rems-Murr-Kreis gewartet. Nach mehr als zwei Jahren Bauzeit ist jetzt der 1,1 Kilometer lange Abschnitt zwischen Waldrems und Nellmersbach fertig. Am Montag haben Arbeiter die Baken auf dem westlichen Teil der Strecke weggeräumt und die beiden Spuren in Richtung Stuttgart gereinigt. Danach konnte der Verkehr zweispurig fließen. Und am Dienstag wiederholt sich das Ganze auf dem östlichen Streckenteil, so dass spätestens ab Mittwoch der gesamte Abschnitt für den Verkehr offiziell vierspurig freigegeben ist.

Über den Fortschritt freut sich auch Backnangs Oberbürgermeister Frank Nopper. In einer kurzen Stellungnahme jubelt er: „Backnang wird Schritt für Schritt besser über die B14 erreichbar. Jeder Kilometer auf dem Weg zu einer vierspurigen B14 bis zum Wasserturm ist ein guter Kilometer. Wenn wir pro Jahr im Durchschnitt einen Kilometer schaffen, sind wir tatsächlich wie angestrebt im Jahr 2026 am Ziel.“

Der jetzt fertiggestellte Abschnitt hat alleine 11,2 Millionen Euro Baukosten verschlungen. Die gesamte Strecke bis zum Industriegebiet Lerchenäcker wird laut den Planungen, die einst dem Planfeststellungsbeschluss zugrunde lagen, insgesamt 140 Millionen Euro kosten.

Als vor über zwei Jahren mit dem Bau begonnen wurde, hieß es, dass nach der geplanten Fertigstellung im November 2017 sofort der nächste Abschnitt gebaut wird, das wäre der Knoten Waldrems. Der aber bereitet den Planern großes Kopfzerbrechen. „Der Bau ist unheimlich komplex“, sagt Björn Stähle vom Regierungspräsidium. Es ist ein sehr tiefer Eingriff ins Erdreich vonnöten, und zwei Grundwasserströme dürfen nicht vermischt werden. Die Arbeiten dafür sind extrem aufwendig.

Zudem ist für den Tunnelbau noch Grunderwerb nötig. Die Verhandlungen mit den Grundstücksbesitzern sind noch nicht abgeschlossen. Zudem müssen mehrere Anwohner zustimmen, dass Anker zur Sicherung der Tunnelwände unter ihr Grundstück getrieben werden. Auch hier gibt es noch keine Zusagen. Die Anker werden zwar nur während der Bauphase benötigt, sie bleiben aber im Erdreich zurück. Wenn es keine Einigung gibt, ist ein ergänzendes Planfeststellungsverfahren nötig.

Baufeld für den Tunnel Waldrems ist extrem beengt

Auch wenn der Tunnelbau beginnt, wird die Durchführung nicht einfach sein. Die provisorische Straße, über die der Verkehr während der Bauzeit fließt, wird mit nur 1,2 Meter Abstand zu der Bebauung von Waldrems gebaut. Stähle: „Es geht alles sehr beengt zu, wir haben fast keinen Platz, den Tunnel zu bauen.“ Dieser nächste Bauabschnitt reicht ohnehin nur bis zur alten Schule Maubach. Die östliche Umfahrung von Maubach hingegen kann erst danach gebaut werden.

Viel realistischer ist aber, dass mit dem zweiten Viadukt begonnen wird. Aber auch hier müssen noch Details geklärt werden. So etwa die Entwässerung der Fahrbahn. Bislang war angedacht, das Oberflächenwasser an jeder Seite des Viadukts in ein Regenüberlaufbecken abzuleiten. Das ist aber in einem Fall nicht möglich. Vielmehr muss das Wasser in den städtischen Kanal eingeleitet werden. Die Klärung steht noch aus. Als Nächstes erfolgt die EU-weite Ausschreibung des Projekts.

Baubeginn Ende 2019

Wenn alles klappt, so glaubt man beim RP, könnte es reichen mit einem Baubeginn Ende 2019. Möglich wäre auch, den Abschnitt Backnang-West vorzuziehen. Er führt vom Viadukt bis zum Industriegebiet Lerchenäcker. Aber auch da gibt es noch diverse Schwierigkeiten, die die Planer beschäftigen. So etwa die Unterführung nach Unterschöntal. Sie wird ein aufwendiges Bauwerk. Derzeit ist es noch mit einer Länge von über 80 Metern geplant. Angestrebt wird jedoch, unter diese 80-Meter-Marke zu kommen, dann würde der künftige Unterhalt günstiger. Das Ansinnen des RP in diesem Fall: Baubeginn 2020.

Noch schwieriger ist die Anschlussstelle Backnang-Süd (Spritnase), da hier die jüngste Verkehrszählung noch nicht ausgewertet ist. Die Stadt Backnang vertritt die Ansicht, dass die Anschlussstelle in der derzeitig geplanten Ausführung nicht leistungsfähig ist. Erst wenn die Auswertung der Verkehrszählung vorliegt, wird entschieden, ob hier noch Änderungen vonnöten sind.

Mit dem jetzt fertiggestelltem Abschnitt bis Waldrems jedenfalls verschiebt sich der Stau auf der Bundesstraße um einen Kilometer nach Norden vom Ortsrand Nellmersbach bis nach Backnang-Waldrems.