Backnang.

Nach einem tödlichen Radunfall sucht die Polizei Zeugen, um die genaueren Umstände des Geschehens zu klären. Am 20.11.2018 erlitt ein 64-jähriger Radfahrer bei einem Unfall schwerste Kopfverletzungen, denen er Tage später in einem Krankenhaus erlag. Der Radfahrer war gegen 7 Uhr morgens auf der Aspacher Straße unterwegs und wollte an einem geparkten BMW vorbeifahren. Zeitgleich wurde die Fahrertüre des Autos geöffnet, weshalb der Radfahrer auswich und stürzte. Um nun die Unfalldetails zu klären, bittet die Polizei Backnang um Zeugenhinweise, die unter der Telefonnummer 07904/94260 entgegengenommen werden.