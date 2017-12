Backnang Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Der Unfall ereignete sich bereits am Montag (27.11.) an einem Zebrastreifen in der Sulzbacher Straße. Eine 18-Jährige wollte dort gegen 18.20 Uhr über die Straße laufen, wurde dabei von einem dunklen Kleinwagen erfasst und verletzt. Der 73-jährige Unfallverursacher flüchtete damals, ohne sich um die Verletzte zu kümmern.

Die Polizei bittet zur weiteren Klärung des Unfalls unter Tel. 07904/94260 oder 07191/892990 um Zeugenhinweise.