Backnang Zwei Einbrecher festgenommen

Backnang.

Unmittelbar nach einem Einbruch in ein Wohnhaus in Backnang haben Polizeibeamte am frühen Dienstagmorgen zwei Tatverdächtige festgenommen. Wie die Polizei mitteilte, ging um 04:41 Uhr ein Notruf eines aufmerksamen Nachbarn ein, der verdächtige Geräusche und das Licht einer Taschenlampe in einem Einfamilienhaus im Häfnersweg beobachtet hatte.