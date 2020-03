Backnang Zweimal Brand in Rohbau gelegt - Zeugen gesucht

Backnang.

Zweimal innerhalb weniger Stunden ist am Donnerstagmorgen in einem Rohbau in der Tübinger Straße ein Brand gemeldet worden. In beiden Fällen hatten Passantinnen das Feuer entdeckt und die Rettungskräfte alarmiert, wie die Polizei mitteilt. Beim ersten Brand sollen bislang unbekannte Täter Papier und Baumaterialien angezündet haben, beim zweiten, deutlich größeren Feuer sollen es Verpackungsmaterialien gewesen sein.