Backnanger Oberberbürgermeister Nopper Millionenschwere Vorwürfe gegen die Kreisverwaltung

„Ich meine, es hat sich ausgezahlt, dass wir in den letzten Jahren nicht mehr um Zehntel bei der Kreisumlage gefeilscht haben, sondern den Fokus auf große Ziele gerichtet haben“, konnte Landrat Richard Sigel zwar neulich in seiner Haushaltsrede feststellen. Aber dennoch geht es jedes Mal von Neuem um die Frage, wie viel die Kommunen zum Kreishaushalt beisteuern müssen. Für Kontroversen sorgt dabei nicht nur die Tatsache, dass die Entscheidung darüber allein beim Landkreis liegt, der die Marke in Form eines Hebesatzes festlegt. Vielmehr kommen von kommunaler Seite auch Klagen darüber, dass sie trotz der zuletzt sinkenden Hebesätze unterm Strich mehr zahlen müssen als jeweils im Vorjahr.

Wie der Hebesatz zustande kommt

Paradox? Auf den ersten Blick ja, aber bei genauerem Hinsehen ist das eine mathematische Frage. Der Hebesatz bezieht sich nämlich auf die Steuerkraft der Kommunen. Wenn nun die Steuerquellen sprudeln und die Einnahmen der Städte und Gemeinden kräftig steigen, schöpft der Landkreis trotz eines prozentualen Nachlasses mehr ab. Dieser Effekt zeigt sich gerade in Zeiten, in denen wie in den zurückliegenden Jahren die Wirtschaft brummt und die Arbeitslosigkeit zurückgeht: Davon profitieren die Kommunen. Ihre Steuerkraft steigt kräftig.

In Zahlen: Der Landkreis hat angekündigt, den Hebesatz der Kreisumlage von zuletzt 34 auf 32,3 Prozent senken zu wollen. Trotzdem greift er damit der Stadt Backnang noch tiefer in die Tasche als im Vorjahr: Die Stadt muss – wenn es bei diesem Hebesatz bleibt – insgesamt 19 Millionen Euro an den Kreis abführen.