Backwelt Mack wird zum Genusssternle Neues Café und Bistro in Endersbach

Die Endersbacher Familie hat das Gebäude an der Großheppacher Straße für einen siebenstelligen Betrag verkauft. Neuer Eigentümer ist eine Steuerberatungsgesellschaft, die das Gebäude im Rahmen eines Investorenmodells samt seiner Außenflächen an die ISS-Gruppe vermietet. Der Dienstleister hat weltweit 485 000 Mitarbeiter, davon etwa 11 000 in Deutschland. Er ist in vielen Sparten aktiv, vom technischem Gebäudemanagement über Reinigungsarbeiten bis zur Bewachung von Objekten. Gastronomie ist ein weiteres Segment – und da ist für ISS in Deutschland bislang die Automobilindustrie der Hauptkunde. Daimler, Porsche, BMW, sie alle lassen Kantinen oder Restaurants von dem Dienstleister betreiben. Hier in der Region Stuttgart hat die ISS Automotive Services GmbH indes auch ein Eventcatering aufgebaut – und genau der Bereich soll weiter wachsen.

Geschäftsführer Arnold Pechmann hat am Freitag mit seinem Küchenchef Jochen Gromann unserer Zeitung die Pläne am Standort Endersbach vorgestellt. Die Eröffnung des Bistros und Cafés an diesem Montag ist dabei nur der erste Schritt. Geplant ist, dass im ersten Quartal des Jahres 2020 auch die Eventfläche fertig ist – und dafür muss das Gebäude der einstigen Backwelt noch umgebaut werden. Ein sechsstelliger Betrag wird hierfür nach Pechmanns Angaben investiert. Von der Hochzeit über Geburtstagsfeiern bis zu Firmenevents soll dann alles möglich sein. Bis dahin wird auch die Terrasse komplett umgestaltet. Und die Zahl der aktuell 44 Parkplätze soll sich auf jeden Fall erhöhen.

Mitarbeiter der Backwelt werden übernommen