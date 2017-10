Bad-Cannstatt 20-Jähriger von Stadtbahn erfasst und tödlich verletzt

Bad-Cannstatt. Am späten Donnerstagabend (05.10.) wurde ein 20-Jähriger von einer Stadtbahn der Linie U13 an der Waiblinger Straße, zwischen den Haltestellen Wilhelmsplatz und Uff-Kirchhof, überrollt und tödlich verletzt. Laut ersten Polizeiangaben verstarb der junge Mann noch am Unfallort. Die Ursache des tragischen Unfalls ist bislang noch nicht abschließend geklärt.