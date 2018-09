Bad Cannstatt 29-Jährige sexuell belästigt - Zeugen gesucht

Die Frau war gegen 22.45 Uhr zu Fuß auf dem Heimweg in Richtung Robert-Bosch-Krankenhaus, als sie plötzlich bemerkte, dass ein Mann in kurzen Abstand hinter ihr lief. Beim Überholen griff der Unbekannte der Frau unvermittelt unter den Rock an das Gesäß. Die Frau stieß einen Schrei aus und alarmierte sofort per Handy die Polizei, woraufhin der Unbekannte flüchtete.

Der Mann wird beschrieben als etwa 50 Jahre alt, 1,75 bis 1,85 Zentimeter groß, von kräftiger Statur mit dunkelblonden, halblangen Haaren und, laut Polizeibericht "südosteuropäischem Erscheinungsbild". Er trug eine bordeauxrote Jacke und eine kurze graue Hose. Er bewegte sich auffällig langsam und atmete schwer. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 entgegen.