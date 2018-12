Bad Cannstatt Handwerker findet Bombe - und lädt sie ins Auto

Ein 27 Jahre alter Handwerker hat am Freitag in einem Gebäude an der Fraasstraße eine Flammstrahlbombe gefunden und zum Polizeirevier gebracht. Der Dachdecker fand die Bombe bei Bauarbeiten an einem Dachstuhl, verstaute sie zunächst in seinem Auto und fuhr am Montagnachmittag zum Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße.

Dort angekommen zeigte er den Beamten zunächst ein Foto der Bombe. Als er ihnen mitteilte, dass die Flammstrahlbombe im Auto vor dem Revier steht, alarmierten sie sofort den Kampfmittelbeseitigungsdienst. Die Mitarbeiter sicherten die noch scharfe Bombe britischer Herkunft und nahmen sie mit.

Auf Twitter nahmen es die Beamten mit Humor ...

... sahen sich aber dennoch gezwungen, ein paar Warnhinweise zu veröffentlichen: