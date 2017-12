Bad Cannstatt Opel durchbricht Schaufenster eines Ladens

Bad Cannstatt.

Der Opel eines 46-Jährigen hat am zweiten Weihnachtsfeiertag das Schaufenster eines Ladens in der Wildunger Straße in Bad Cannstatt durchbrochen. Gegen 11.45 Uhr befuhren der Opel-Lenker und eine 67-jährige BMW-Fahrerin hintereinander die Wildunger Straße in Richtung Taubenheimstraße. Der Fahrer des Opels zog laut Polizei vor der Kreuzung Kreuznacher Straße zunächst nach rechts, so dass für die Lenkerin des BMW der Eindruck entstand, dass dieser nach rechts in die Kreuznacher Straße abbiegen wolle. Als die Frau daraufhin links an dem Opel vorbeifahren wollte, zog der Opel-Lenker wieder nach links, um in die Kreuznacher Straße einzubiegen.