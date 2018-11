Bad Urach Leiche in abgebranntem Wohnwagen gefunden

Bad Urach.

In einem ausgebrannten Wohnwagen in Bad Urach (Kreis Reutlingen) ist eine Leiche entdeckt worden. Die Polizei hatte zunächst keine Hinweise auf Brandstiftung, sondern ging nach ersten Ermittlungen von einem Unglücksfall aus, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte. Kriminaltechniker versuchten, die Ursache des Feuers zu ermitteln. Da der Wohnwagen auf dem Campingplatz völlig ausbrannte, gestaltete sich die Suche schwierig.