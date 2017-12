Bad Wildbad Verdacht bestätigt: Wolf hat Schafe gerissen

Untersucht wird zudem, ob ein Wolf auch hinter zwei weiteren Rissen steckt. Der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt in Freiburg waren Risse von einem Rotwild, einem Sikahirsch und einem Rehs in der Nähe von Freudenstadt und bei Herrenberg (Kreis Böblingen) gemeldet worden. Die Ergebnisse werden in einigen Tagen erwartet.

In Baden-Württemberg sind zuletzt vereinzelt Wölfe gesichtet worden. Für Aufsehen sorgt ein Fall, bei dem ein Wolf, der am 8. Juli erschossen im Schluchsee gefunden wurde. Die Schafe in Bad Wildbad waren am 26. November gerissen worden.