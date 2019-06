Badegäste beschweren sich Aufregung um Burkinis in Backnang

Die Empörung der Badegäste sei ihr förmlich entgegengeschlagen, berichtet Stadträtin Charlotte Klinghoffer (Bürgerforum Backnang). Sie wollte ihren Neffen vom Schwimmtraining im Wonnemar abholen, als sich mehrere Leute an sie wandten: Im Becken halte sich eine Frau in Burka auf. Nicht in entsprechender Badebekleidung, die den Großteil des Körpers verdeckt, nein, in Straßenkleidung sei die Frau. Klinghoffer überzeugte sich selbst: „Tatsächlich war eine vollverschleierte Frau mit ihren Kindern im Nichtschwimmerbecken“, sagt sie.

Hygienischer Bedenken

Barbara Kurz gehört zu jenen Badegästen, die sich an die Stadträtin wandten. Die Backnangerin ist öfters im Schwimmbad, an drei Tagen habe sie die Frau in der Burka schon im Wasser gesehen, sagt sie. Mehrfach hätten sie und weitere Gäste das Badepersonal darauf angesprochen. „Die haben zu uns gesagt: Wir können da nix machen.“

Kurz und mehrere andere Badegäste haben sich deshalb in der Bürgersprechstunde an Oberbürgermeister Frank Nopper gewandt. Der OB zeigte Verständnis für die Bedenken und nahm mit der Geschäftsführung des Wonnemars Kontakt auf. „Ich sehe das Tragen insbesondere von nur mit Sehschlitzen ausgestatteten Vollverschleierungen in unseren Murrbädern sehr kritisch – vor allem auch aus Sicherheitsgründen, im Übrigen auch wegen hygienischer Bedenken“, ließ er auf Nachfrage mitteilen. Auf sich beruhen lassen will er die Sache nicht. „Wir werden gemeinsam mit der privaten Betreibergesellschaft jetzt intensiv prüfen, ob und auf welchem Wege Derartiges rechtssicher unterbunden werden kann.“