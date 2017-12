Baden-Baden Amerikanische Gegenwartskunst im Museum Frieder Burda

Baden-Baden.

n seiner neuen Ausstellung "America! America! How real is real?" wirft das Museum Frieder Burda in Baden-Baden einen aktuellen Blick auf die US-amerikanische Gegenwartskunst seit den 60er Jahren. Präsentiert werden von diesem Samstag an rund 70 Werke, die zum großen Teil aus der eigenen Sammlung des Hauses kommen, aber auch mithilfe internationaler Leihgeber in die Kurstadt geholt wurden. Im Zentrum der von Helmut Friedel kuratierten Schau steht die Frage nach der Wahrnehmung von Wirklichkeit und dem Umgang damit durch die Augen berühmter Künstler wie Andy Warhol, Jeff Koons, Roy Lichtenstein, Cindy Sherman oder William N. Copley.