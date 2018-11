Baden-Baden Missbrauchsprozess gegen Schwimmlehrer endet

Baden-Baden.

Im Prozess um einen Schwimmlehrer, der fast 40 Mädchen missbraucht haben soll, werden am Montag (9.30 Uhr) die Plädoyers und das Urteil erwartet. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 34-Jährigen vor dem Landgericht Baden-Baden vor, sich während von ihm geleiteten Schwimmkursen an seinen Opfern vergangen zu haben. Die Taten geschahen laut Anklage im Schwimmbecken oder auch in der Umkleide von Schwimmbädern im Kreis Rastatt, Ortenaukreis, Kreis Calw sowie in Lörrach und Baden-Baden. Die schweren Übergriffe hatte der Mann zum Teil mit einer Unterwasserkamera gefilmt. Entsprechende Aufnahmen waren bei Durchsuchungen seiner Wohnung sichergestellt worden.