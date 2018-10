Bruchsal.

Ein junges Mädchen ist in Bruchsal (Landkreis Karlsruhe) angefahren und schwer verletzt worden. Der Autofahrer fuhr am Montag weiter, wie die Polizei unter Berufung auf die Eltern mitteilte. Als die 15-Jährige nach dem Unfall wieder zuhause war, habe sie ihren Eltern noch erzählen können, dass sie sich an einen hellen Wagen mit lauter Radiomusik erinnern könne. Sie wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht und war zunächst nicht vernehmungsfähig. Weil der Unfall in einer abgelegenen Straße passierte, geht die Polizei von einem ortskundigen Fahrer aus.