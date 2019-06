Baden-Württemberg 18 000 Unterschriften für Bienen-Volksbegehren im Ländle

Stuttgart. Ein Volksbegehren zum Schutz der Artenvielfalt ist nach Bayern nun auch in Baden-Württemberg in greifbare Nähe gerückt. Unter dem Motto "Rettet die Bienen" kamen binnen zweieinhalb Wochen 18 000 Unterschriften zusammen - das sind 8000 mehr als für den Zulassungsantrag nötig sind. Wie die Initiatoren der Vereinigung proBiene am Mittwoch mitteilten, soll der Antrag am 26. Juli beim Innenministerium eingereicht werden. Haben auf dem Formblatt mindestens 10 000 wahlberechtigte Bürger unterschrieben und ist der Antrag verfassungskonform und zulässig, setzt das Ministerium einen Zeitraum für das Volksbegehren fest.