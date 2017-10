Baden-Württemberg 200 Jahre Wasen: Stuttgart will groß feiern

Stuttgart.

Das Jubiläum "200 Jahre Wasen" will Stuttgart im nächsten Jahr ganz groß feiern: Ein historisches Volksfest auf dem zentralen Schlossplatz soll im Herbst an die Gründung des größten Festes des Landes im Jahr 1818 durch den württembergischen König Wilhelm I. und seine Frau Katharina erinnern. Artisten, Gaukler, Quacksalber und Orgelspieler: Vom 26. September bis zum 3. Oktober werde ein Schausteller-Rummel das Cannstatter Volksfest prägen, wie die Veranstaltergesellschaft in Stuttgart am Mittwoch mitteilte.