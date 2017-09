Heubach.

Während einer Auseinandersetzung vor einer Gaststätte in Heubach (Ostalbkreis) hat ein 23 Jahre alter Mann mit einer Schreckschusswaffe geschossen und ist danach geflüchtet. Wie die Polizei mitteilte, wurde bei dem Streit in der Nacht zum Samstag ein 26-Jähriger leicht verletzt. Nach dem Schützen suchten mehrere Polizeistreifen und ein Hubschrauber. Er wurde in seiner Wohnung gefunden. Dabei wurde auch die Schreckschusswaffe sichergestellt. Eine Blutuntersuchung ergab, dass er betrunken war. Er wurde angezeigt.