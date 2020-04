Baden-Württemberg Ulmer Bundeswehrklinik bekommt Hubschrauber-Landeplatz

Das Bundeswehrkrankenhaus in Ulm will künftig auch Schwerstverletzte per Hubschrauber annehmen. Dafür werde ein weiterer Landeplatz auf dem Dach des Hochhauses gebaut, teilte die Bundeswehr mit.