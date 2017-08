Mannheim.

Bei einem Badeunfall am Unteren Vogelstangsee in Mannheim ist ein 27-Jähriger tödlich verunglückt. Er sei am Dienstagabend nach einem Sprung ins Wasser nicht mehr aufgetaucht, teilte die Polizei mit. Retter konnten den Mann zwar bergen und reanimieren; doch im Krankenhaus starb er wenig später.