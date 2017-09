Niedernhall.

Beim Sichern ihres Enkels auf dem Rücksitz ihres Fahrzeugs ist eine 61 Jahre alte Frau in Niedernhall (Hohenlohekreis) angefahren worden. Nach Auskunft der Polizei vom Samstag wurde sie dabei schwer verletzt. Während des Vorfalls am Freitag hatte die 61-Jährige die Autotür geöffnet, um das Kind zu versorgen. Obwohl die Frau signalisiert hatte, dass sie die Tür schließen werde, damit das andere Fahrzeug ungehindert passieren kann, fuhr der 80 Jahre alte Fahrer so dicht an ihr vorbei, dass sie regelrecht zwischen den Fahrzeugen eingeklemmt und mitgeschleift wurde. Im Krankenhaus stellte sich heraus, dass ihre Verletzungen so schwer sind, dass sie operiert werden musste.