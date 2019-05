Baden-Württemberg 80-Jähriger gesteht fünf Banküberfälle in zehn Jahren

Waldkirch.

Ein 80 Jahre alter und Anfang Mai in Balingen (Zollernalbkreis) auf frischer Tat ertappter Bankräuber hat nach seiner Festnahme auch den Überfall auf eine Sparkasse in Waldkirch bei Freiburg gestanden. Bei dieser Tat am 11. April war der damals unbekannte Mann ohne Beute geflüchtet, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Suche nach ihm blieb ergebnislos.