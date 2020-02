Baden-Württemberg 90 Millionen Euro für den ländlichen Raum

Stuttgart.

Die Landesregierung fördert die Strukturentwicklung im ländlichen Raum in diesem Jahr mit 90 Millionen Euro. Dies sei die höchste Fördersumme, die bisher im Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum gezahlt wurde, sagte der Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Peter Hauk (CDU), am Montag in Stuttgart. In diesem Jahr werden 1538 Projekte in 487 Gemeinden gefördert. Die Fördermittel sollen Investitionen von 729 Millionen Euro initiieren.