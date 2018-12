Baden-Württemberg ADAC erwartet Staus vor Weihnachten

Stuttgart.

Am vierten Adventswochenende müssen sich Autofahrer auf Staus einstellen. In Baden-Württemberg dürften vor allem die Autobahn 5 (Frankfurt-Basel), die A6 (Mannheim-Nürnberg) und die A8 (Karlsruhe-München) betroffen sein, wie aus der Stauprognose des Autoclubs ADAC hervorgeht. Vor allem am Freitagnachmittag könnten die Autobahnen demnach an die Grenzen ihrer Kapazitäten gelangen. Weniger staureich - aber dennoch sehr lebhaft - dürfte es zudem am Samstag auf den Fernstraßen aussehen. Auch für die Innenstädte warnte der ADAC vor Hochbetrieb. Im Ausland seien vor allem die Fernstraßen in die Wintersportorte betroffen.