Baden-Württemberg ADAC erwartet viel Verkehr am Wochenende

Im Jahr 2016 war der 3. Oktober laut ADAC der staureichste Tag des Jahres. "Wer kann, sollte sein Auto am Freitag stehen lassen", so ein Sprecher des Automobil-Clubs. Dass in insgesamt sieben Bundesländern - darunter Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Sachsen - die Herbstferien beginnen, spannt die Lage auf den Autobahnen des Landes zusätzlich an, da viele Reisende aus dem Norden die Wandergebiete in den Alpen oder noch südlichere Ziele ansteuern.