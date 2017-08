Ein 74-jähriger Gleitschirmflieger ist in Schriesheim (Rhein-Neckar-Kreis) in einem Baumwipfel hängen geblieben. Wie die Polizei mitteilte, musste er fast eine Stunde in der etwa 15 Meter hohen Eiche ausharren, ehe er von der Feuerwehr gerettet wurde. Sein Fluggerät hatte am Samstag plötzlich an Höhe verloren und war in den Baum gerauscht. Der Mann blieb unverletzt.