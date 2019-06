Baden-Württemberg AfD stellt Windkraft infrage, Landesregierung widerspricht

Der Grünen-Abgeordnete Jürgen Walter hielt der AfD vor, vorbei an Fakten zu argumentieren. So seien Glasscheiben und auch der Straßenverkehr deutlich häufiger für den Tod von Vögeln verantwortlich als Windkraftanlagen. "In der Tat ist auch das Insektensterben ein großes Problem", meinte Walter. Dieses habe aber schon lange vor der Nutzung der Windkraft begonnen.

Der CDU-Abgeordnete Paul Nemeth hielt der AfD vor, unehrlich zu argumentieren. "Wenn Sie die Insekten und die Vögel vorschieben, obwohl Sie eigentlich kategorische Windkraftgegner sind, dann verspielen Sie - und verlieren damit - Ihre Glaubwürdigkeit." Die AfD sei bei Veranstaltungen, die sich um Klimaschutz drehten, nicht anwesend. Die Zukunft gehöre den erneuerbaren Energien. Nemeth machte aber für die CDU klar: "Wir wollen die Windkraft nicht um jeden Preis, sondern wir wollen sie da, wo sie sinnvoll ist."

Nach den Worten von Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) ist Baden-Württemberg auf die eigene Erzeugung erneuerbarer Energien angewiesen. Wenn die Kernenergie im Jahr 2022 wegfalle und der Kohleausstieg komme, müsse der Strom von irgendwoher kommen. Neben dem Ausbau von Stromtrassen aus dem windreichen Norden in den Süden sei es nötig, dass Baden-Württemberg die erneuerbaren Energien ausbaue.