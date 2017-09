Baden-Württemberg Aktivisten: Proteste gegen Castor-Transporte fortsetzen

Neckarwestheim.

Umweltschützer wollen trotz des zweiten Atommüll-Transports auf dem Neckar weiter gegen die Beförderung per Schiff demonstrieren und halten den Wasserweg für höchst riskant. "Nur weil bei den beiden Fahrten nichts passiert ist, heißt das nicht, dass Castoren auf dem Neckar sicher sind", sagte Jochen Stay vom Anti-Atomkraft-Bündnis "ausgestrahlt" am Donnerstag. "Wir wollen weiter den Finger in die Wunde legen", betonte er. Am Rande des Schiffstransports von Obrigheim nach Neckarwestheim hatten am Mittwoch einige Dutzend Aktivisten friedlich demonstriert.