Baden-Württemberg Alkohol- und Tabakkonsum Grund für viele Fehltage

Stuttgart. Ein Glas Wein am Abend, die Zigarettenpause im Büro, eine Runde Computerspielen zwischendurch: Als Sucht würden das wohl die wenigsten bezeichnen. Doch Hunderttausende Beschäftigte in Baden-Württemberg sind zigarettenabhängig, trinken zu viel oder spielen in riskantem Maße am Computer. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der DAK-Gesundheit, die die Krankenkasse am Dienstag in Stuttgart vorgestellt hat. Die Arbeitsfähigkeit der Betroffenen ist demnach teilweise deutlich eingeschränkt.