Baden-Württemberg Am Feldberg sind die ersten Skifahrer unterwegs

Im vergangenen Jahr war der erste Skilift am Feldberg am 16. November in Betrieb gegangen. Wann dieses Jahr weitere Lifte und Pisten öffnen, stehe noch nicht fest, sagte die Sprecherin. Dies hänge vom Wetter ab. Für genügend Schnee sorge auch künstliche Beschneiung.

Andernorts im Schwarzwald und auf der Schwäbischen Alb ist Skifahren den Angaben zufolge mangels Schnee noch nicht möglich. Die Zugspitze in Bayern hatte die Saison Ende November gestartet. Sie war damit das erste Skigebiet in Deutschland in diesem Jahr, das den Wintersportbetrieb aufnahm.