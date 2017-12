Baden-Württemberg Arbeitstreffen zu jugendlichen Straftätern aus Nordafrika

Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) hatte unlängst in einem Brief an Innenminister Thomas Strobl (CDU) mit Nachdruck die Unterstützung des Landes eingefordert. Seit 2015 falle eine Gruppe zumeist aus Marokko durch "hohe kriminelle Energie" auf. Es geht meist um Minderjährige, deren Identität oft unklar ist. Das Problem gebe es so oder ähnlich auch in anderen Kommunen im Südwesten.

Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) nehme vermutlich nicht an dem Treffen in Stuttgart teil, hieß es in Mannheim. Die nordbadische Stadt hatte die Unterbringung der Jugendlichen in einer geschlossenen Einrichtung angeregt. Dies scheint gesetzlich aber kompliziert. Strobl hatte Kurz in einem Antwortbrief jedoch Hilfe zugesagt.