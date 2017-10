Baden-Württemberg Aust: Darstellung im RAF-"Tatort" "gefährlicher Unsinn"

"Es gibt keine ernstzunehmenden Zweifel daran, dass es Selbstmord war", sagte Aust der "Bild"-Zeitung. Im "Tatort" "Der rote Schatten" wurde der Mord an den Gefangenen der RAF in zwei Versionen inszeniert, auch als Mord durch eine geheime Truppe. "Das wird bei den Zuschauern hängen bleiben", kritisierte Aust, Autor des Buches "Der Baader-Meinhof-Komplex". "Ich halte das für sehr problematisch. Das ist RAF-Propaganda."

Gut neun Millionen Zuschauer

Erneut großes Interesse am "Tatort": Den Stuttgarter Fall "Der rote Schatten" sahen am Sonntagabend ab 20.15 Uhr im Ersten 9,27 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil betrug 27,2 Prozent. Die Stuttgarter Ermittler Thorsten Lannert (Richy Müller) und Sebastian Bootz (Felix Klare) müssen darin den Mord an einer Frau in der Badewanne aufklären - die Spuren führen die Kommissare weit in die Zeit des Deutschen Herbstes und den RAF-Terror zurück. Zuvor hatten um 20 Uhr 8,26 Millionen Menschen (25,5 Prozent) die Hauptausgabe der "Tagesschau" allein im Ersten eingeschaltet.