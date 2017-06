Baden-Württemberg Autobahnen wieder ohne Hitze-Tempolimit befahrbar

Baden-Württemberg Uni Freiburg startet Mußen-Forschung und plant "Mußeum"

Wissenschaftler der Universität Freiburg erforschen in den nächsten vier Jahren die gesellschaftliche Bedeutung von Muße. Ruhepausen gewinnen für den Menschen in einer hektischer werdenden Welt zunehmend an Bedeutung, wie Sprecherin Elisabeth Cheauré zum Start des Forschungsprogramms in Freiburg sagte.