Baden-Württemberg Bademeister wegen Chipsverbot verprügelt

Ketsch. Nach dem Angriff auf einen Bademeister wegen eines Chipsverbots am Beckenrand hat die Polizei einen Verdächtigen ermittelt. Der 41-Jährige aus Rheinland-Pfalz soll sein Opfer verprügelt haben, weil der Bademeister dem Mann untersagt hatte, am Rand eines Schwimmbeckens Chips zu essen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, fand der Vorfall anders als noch von den Beamten am Wochenende berichtet nicht in Brühl, sondern in Ketsch (Rhein-Neckar-Kreis) statt.