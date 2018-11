Baden-Württemberg Baden-Württemberg liest vor

Stuttgart. Baden-Württemberg liest vor: Zahlreiche Kommunen im Südwesten beteiligen sich am 15. bundesweiten Vorlesetag an diesem Freitag (16. November). Unterstützt werden die Initiativen vielerorts von Redakteuren, Politikern oder Prominenten, die Kindern aus Büchern vorlesen wollen. "Jeder, der Spaß am Vorlesen hat, ist eingeladen, anderen vorzulesen und Lesefreude zu wecken", teilten die Organisatoren mit. Der Vorlesetag ist eine gemeinsame Initiative der Wochenzeitung "Die Zeit", der Stiftung Lesen in Mainz und der Deutsche Bahn Stiftung.