Baden-Württemberg Baden-Württembergs Feuerwehren sind beim "Twitter-Gewitter"

Stuttgart (dpa/lsw) - Mehrere Feuerwehren in Baden-Württemberg geben einen Einblick in ihre Arbeit - mit einer Aktion beim Kurznachrichtendienst Twitter. Unter anderem nutzte die Feuerwehr Stuttgart am Dienstag die Gelegenheit zum "Zwitschern", wie das Senden der Nachrichten bei Twitter auch genannt wird. "Wir wollen am Europäischen Tag des Notrufs 112 auch ein bisschen werben für unseren Beruf", sagte Feuerwehrsprecher Christopher Haigis. Geplant sei, die Bandbreite der Arbeit zu präsentieren, "vom Höhenretter zum Taucher".