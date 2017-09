Baden-Württemberg Bagger in Mannheim gestohlen

Mannheim.

Wenige Tage nach dem Diebstahl eines Baggers in Mannheim ist in der nordbadischen Stadt erneut ein solches Baugerät entwendet worden. Das 1,5 Tonnen schwere, weiß-rote Fahrzeug mit Anhänger im Gesamtwert von mehr als 20 000 Euro sei von einer Baustelle verschwunden, teilte die Polizei am Mittwoch mit.