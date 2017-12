Immendingen.

Die Bahnstrecke Offenburg-Konstanz ist zwischen Immendingen (Kreis Tuttlingen) und Engen (Kreis Konstanz) wegen einer Oberleitungsstörung infolge des Sturms gesperrt. Die Störung werde voraussichtlich bis zum frühen Abend dauern, teilte die Bahn mit. Ein Ersatzverkehr wurde eingerichtet. Busse verkehren auf dem Abschnitt zwischen Immendingen und Singen (Hohentwiel) sowie zwischen Engen und Tuttlingen. Orkanartige Böen und starke Gewitter sorgten in der Nacht zum Donnerstag und am Morgen in Teilen Baden-Württembergs für Behinderungen im Verkehr.