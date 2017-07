Baden-Württemberg Balkon mit Mann und Sohn stürzt in die Tiefe

Nußloch.

Ein Mann und sein zweijähriger Sohn sind am Montagabend in Nußloch mit einem Balkon in die Tiefe gestürzt. Nach ersten Angaben der Polizei krachte der Balkon an einem Mehrfamilienhaus in der Heidelberger Straße im zweiten Stock ab und riss zwei darunterliegende Balkone mit. Der 33-Jährige und das Kind wurden verschüttet und erlitten schwere Blessuren, waren aber ansprechbar, als sie aus dem Trümmern geholt und ins Krankenhaus gebracht wurden. Über die genaue Schwere der Verletzungen lagen noch keine Angaben vor. Näheres war zunächst noch nicht bekannt. Das Unglück ereignete sich kurz nach 18 Uhr. Im zweiten Obergeschoß löste sich ein Balkon und stürzte in die Tiefe. Dabei riß er die die beiden Balkone im ersten Oberschoss und im Erdgeschoß mit.