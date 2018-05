Baden-Württemberg Bauarbeiten: Zugausfälle zwischen Karlsruhe und Stuttgart

Im Regionalverkehr zwischen Pforzheim und Vaihingen/Enz werden zusätzliche Bahnen mit Halt in Mühlacker eingesetzt, mit direktem Anschluss in Vaihingen/Enz an die IRE nach und von Stuttgart, so die Bahn.

Auch die S-Bahnen der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) der Linie 710.5 (Karlsruhe-Bietigheim-Bissingen) sind demnach von der Sperrung betroffen und fallen zwischen Söllingen bei Karlsruhe und Pforzheim aus. Dafür fahren Busse zwischen Söllingen Reetzstraße und Pforzheim Hauptbahnhof. Zwischen Wilferdingen-Singen und Bilfingen verkehrt ein Pendelbus. Einzelheiten finden Fahrgäste auf Aushängen an den Bahnhöfen oder unter www.deutschebahn.com/bauinfos.