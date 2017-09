Baden-Württemberg Bauwirtschaft ist gut ausgelastet: Mangel an Ingenieuren

Der Verband beklagt seit Jahren ein Mangel an Fachkräften. So liege der Bedarf an ausgebildeten Bauingenieuren bei etwa 2600 Personen im Jahr. Im Land gebe es aber tatsächlich nur etwa 1200 Studienplätze. Ein Problem sei auch die Abbrecherquote, die bei fast 50 Prozent liege, hieß es weiter.