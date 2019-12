Baden-Württemberg/Bayern Polizei stellt kiloweise verbotene Böller sicher

Schirnding.

Mehr als 50 Kilogramm an illegalen Böllern und Silvesterraketen hat die Bundespolizei zwei Männern an der bayerisch-tschechischen Grenze bei Schirnding (Landkreis Wunsiedel) abgenommen. Ein 18-Jähriger aus Baden-Württemberg hatte im Zug einen Koffer dabei, in dem die Beamten knapp 18 Kilogramm Feuerwerkskörper fanden. Der 18-Jährige hatte behauptet, seine Oma besucht zu haben. Bei einer Fahrzeugkontrolle an der Bundesstraße 303 stoppte die Polizei einen 46-Jährigen aus Hessen, der im Kofferraum 24 Kilogramm verbotene Böller transportierte. Gegen beide Männer wird wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz ermittelt.