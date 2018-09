Baden-Württemberg Bei Wanderung verirrt: Schüler setzen SOS-Signal ab

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, sollten die Schüler mit einem GPS-Gerät von einem unbekannten Startpunkt zur Unterkunft zurückfinden. Am Vortrag klappte das, bei der zweiten Wanderung am Mittwoch kamen die Schüler aber nicht zur vereinbarten Zeit an. Daraufhin starteten die Betreuer zunächst eine private Suche.

Laut Polizei waren die Kinder von der Dämmerung überrascht worden, zudem hatte sich eine Schülerin verletzt. Mit einer Taschenlampe setzten sie ein SOS-Signal ab. Eine Polizeistreife sah das Lichtsignal und rief die Bergwacht. Rettungskräfte fanden die leicht unterkühlten Schüler und versorgten sie mit Wärmedecken und Heizkissen. Die verletzte Schülerin kam in eine Klinik. Wie sich das Mädchen verletzt hatte, war zunächst unklar.