Villingendorf.

Nach der Bluttat in Villingendorf (Landkreis Rottweil) hat die Staatsanwaltschaft eine Belohnung von bis zu 5000 Euro ausgesetzt für Hinweise, die zur Festnahme des Täters führen. Dies gelte ausschließlich für Privatpersonen, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Der Gesuchte soll am Donnerstagabend seinen sechs Jahre alten Sohn, den neuen Lebensgefährten seiner Ex-Frau (34) und dessen Cousine (29) erschossen haben. Am Dienstag suchte die Polizei mit rund 100 Beamten im letzten der drei Waldstücke rund um Villingendorf nach Spuren des Täters. Nach der Tat sollen dort nach Angaben aus der Bevölkerung Schüsse gefallen seien.