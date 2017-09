Baden-Württemberg Berufsschulen beklagen Lehrermangel

Das habe fatale Auswirkungen auf den schon bestehenden Fachkräftemangel und insbesondere auf die Integration der vielen jungen Zuwanderer. "Der Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg ist in Gefahr", meinte er. Die Integration von jungen Zuwanderern mit dem Erwerb von Fachkenntnissen und der deutschen Sprache werde viele Jahre dauern. An den beruflichen Schulen werden im Südwesten rund 360 700 Schüler unterrichtet.

Rund 920 neue Lehrer treten am Freitag ihren Dienst an den rund 300 beruflichen Schulen in Baden-Württemberg an. Huber beklagte, das seien 227 Stellen weniger als das Kultusministerium selbst errechnet habe. Hinzu komme noch eine Streichung von 210 Stellen. Unterm Strich betrage das Minus für das Schuljahr 2017/2018 dann 437 Lehrerstellen.

Es sei einfach zu spät, wenn die Landesregierung erst im Juni/Juli mit der Rekrutierung der Lehrer für das neue Schuljahr beginne. Dann sei das Personal oft nicht mehr zu bekommen. "Wir bräuchten rechtzeitig mehr Lehrerstellen und flexible Maßnahmen zur Lehrergewinnung", sagte Huber. Es gebe seit Jahren eine Hängepartie an den beruflichen Schulen, die endlich aufhören müsse.